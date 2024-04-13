تحرك عاجل من البرتغال والهند بعد استيلاء إيران على سفينة بمضيق هرمز

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الحكومة البرتغالية تتواصل مع السلطات الإيرانية بعد إن استولى الحرس الثوري على سفينة شحن ترفع علم البرتغال بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام هندية بأن هناك ما لا يقل عن 17 هنديا على متن سفينة الشحن المرتبطة بإسرائيل التي استولى عليها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

ووفقا لمصادر رسمية، فإن الحكومة الهندية على اتصال بالسلطات الإيرانية من خلال القنوات الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح المواطنين الهنود.

وذكرت المصادر: "نحن ندرك أن إيران قد سيطرت على سفينة شحن "MSC Aries".. ولقد علمنا أن هناك 17 مواطنا هنديا على متن الطائرة".

وقالت المصادر إننا على اتصال بالسلطات الإيرانية من خلال القنوات الدبلوماسية، سواء في طهران أو دلهي، لضمان أمن المواطنين الهنود ورفاهيتهم وإطلاق سراحهم المبكر".

وأبلغت وكالات أمن الشحن، في وقت سابق، عن هجوم على السفينة واستيلاء عليها من قبل "السلطات الإقليمية" في مضيق هرمز بين الإمارات العربية المتحدة وإيران.

وتم تأجير السفينة من قبل خط الشحن الدولي MSC من Gortal Shipping، وهي شركة تابعة ل زودياك Maritime، كما قالت زودياك في بيان.

وأضافت أن MSC مسؤولة عن جميع أنشطة السفن

وشركة زوديام هي شركة مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال هوفر.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية بأن طهران استولت على سفينة "مرتبطة بإسرائيل".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية "إرنا"، اليوم السبت إن الحرس الثوري استولى على سفينة MSC Aries التي قالت إنها "مرتبطة بإسرائيل" وسيتم نقلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضافت إرنا أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الخاصة التابعة لبحرية الحرس استقلت السفينة التي ترفع العلم البرتغالي واستولت عليها.