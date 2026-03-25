قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هطول أمطار وموجه صقيع بالغربية والمحافظ يرفع درجة الاستعداد والطوارىء

الغربية أحمد علي

شهدت شوارع مراكز محافظة الغربية اليوم هطول أمطار خفيفة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشيوع موجه صقيع والغيوم الأمر الذي دفع المارة من المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض علي نزلات البرد .

هطول الأمطار الغزيرة 

من جهه أخري أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية ،عن رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، تحسُّبًا للتقلبات الجوية المرتقبة خلال يومي الأربعاء والخميس، وفق ما أشارت إليه تقارير هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية حدوث حالة عدم استقرار قد يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأكد المحافظ أن المحافظة تتعامل بشكل استباقي لضمان حماية المواطنين واستمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم.

تحرك تنفيذي  

وجّه المحافظ بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، لضمان رصد أي أحداث طارئة والتعامل معها فورًا، مع إعداد تقارير دورية لتطورات الموقف أولًا بأول.

رفع حالة الطوارئ 

شدد محافظ الغربية على أهمية التأكد من جاهزية معدات الطوارئ، بما في ذلك سيارات الكسح ومعدات الشفط واللوادر والمولدات الكهربائية، إلى جانب توفر الوقود الكافي لتشغيلها. كما شدد على الانتهاء من أعمال تنظيف بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات والإشغالات بالشوارع، حرصًا على تفادي أي مخاطر محتملة نتيجة نشاط الرياح.

ووجّه المحافظ بتكثيف المرور الميداني على الطرق الرئيسية والمحاور الحيوية ومداخل المدن، مع التركيز على المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، وتجهيز فرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع أي مستجدات، سواء كانت إزالة مخلفات أو التعامل مع سقوط أشجار أو لوحات إعلانية، بما يحافظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

تفعيل غرف العمليات 

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا كاملًا مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية، حيث تم رفع درجة الجاهزية بكل القطاعات، ومراجعة الشبكات والمحطات وتأمينها، مع الدفع بفرق طوارئ مدربة للتدخل الفوري عند حدوث أي أعطال، لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون انقطاع.

وفي الختام، ناشد محافظ الغربية المواطنين بتوخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الوقوف أسفل الأشجار واللوحات المعدنية، وتقليل الحركة قدر الإمكان أثناء نشاط الرياح، مع الالتزام التام بتعليمات الجهات المختصة، حفاظًا على حياتهم وممتلكات.

اخبار محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ الطقس البارد موجه صقيع

