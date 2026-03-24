مياه الشرب بالغربية يناقش آليات تطبيق خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك الوقود

ناقش اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى اجتماعا موسعا مع قيادات الشركة ومديري الأفرع، آليات تطبيق خطة الدولة نحو ترشيد استهلاك الوقود، وخطة توزيع العمل خلال أيام الأسبوع بالإدارة المركزية والأفرع.

وشدد رئيس الشركة، على الحفاظ على معدل مخزون الوقود بجميع المحطات بما يتيح مواجهة أي أزمات تقابل الفرع من انطاع تيار كهربي، واستمرار عمل مراكز خدمة العملاء والشحن الإلكتروني لخدمة المواطنين بجميع افرع الشركة حتى الساعة السادسة مساء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شدد، على سرعة تركيب العدادات للقضاء على قوائم الانتظار بجميع أفرع الشركة، مشيدا بجهود جميع العاملين المنوطين بالورادي خلال أجازة عيد الفطر منوها إلى أن جميع العاملين على قدم وساق في خدمة المواطنين على مدار الساعة مما يعود بالأثر الجيد على روح الاستقرار بين المواطنين.

وفي ختام الاجتماع طالب رئيس مياه الغربية، من رؤساء القطاعات ومديري الأفرع بتحديد الاحتياجات من معدات وقطع غيار ، لسد أي عجز قد يؤثر على الأعمال المطلوبة او الحالات الطارئة، لافتا أن حدوث أي أزمة أمر وارد ولكن المطلوب هو حسن أسلوب إدارة الأزمة ويأتي ذلك من خلال توقع الأزمة ووضع استراتيجية مسبقة لإدارة الأزمة.