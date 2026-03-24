مدير وعظ الغربية يطمئن علي الحالة الصحية للواعظ العام بالمنطقة وإمام القبلة بالجامع الأزهر

قام فضيلة الشيخ محمد نبيل أبوالخير مدير عام وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى بالاطمئنان علي الحالة الصحية للشيخ إبراهيم البهنحاوى الواعظ العام بالمنطقة وإمام القبلة بالجامع الأزهر إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. رافق المدير العام فضيلة الشيخ السيد تركى مدير الدعوة ، والمنسق الإعلامي للمنطقة.

توجيهات أزهر الغربية

ودعى "مدير عام وعظ الغربية" للشيخ إبراهيم بالشفاء التام والعاجل بإذن الله سائلا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب العافية، وأن يعيده إلى مهام عمله الدعوى ومحراب الجامع الأزهر سالمًا مطمئنًّا، يصدح صوته من جديد في رحاب الأزهر الشريف.

دعم الأزهر الشريف

ويذكر أنه بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الشيخ إبراهيم البهنجاوي، إمام القبلة بالجامع الأزهر، للاطمئنان على حالته الصحية، إثر تعرضه لإصابة بنزيف حاد في المخ، حيث نقل فضيلته دعوات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشيخ إبراهيم بالشفاء التام والعاجل –بإذن الله ومتابعة الحالة الصحية، مع استعداد الأزهر لنقله إلى مستشفياته، وفقًا لما يقرره الأطباء المعالجون من حيث التوقيت المناسب.

تحرك عاجل

جدير بالذكر أن الشيخ إبراهيم البهنجاوي الواعظ بمنطقة وعظ الغربية كان قد شارك في إمامة المصلين بالجامع الأزهر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام، وارتبط صوته بنشر السكينة والخشوع.