محافظ الغربية يتفقد مركز ومدينة سمنود ويؤكد: هدفنا تقديم خدمة تليق بأهالينا

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة سمنود لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،وتفقد المحافظ إدارات المركز المختلفة، واطّلع على سير العمل داخل الأقسام، موجّهًا برفع كفاءة الأداء وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد، مؤكدًا أن المواطن يستحق خدمة سريعة ومنظمة تعكس احترام الجهاز التنفيذي لوقته واحتياجاته.

توجيهات محافظ الغربية

كما تابع المحافظ آليات استقبال طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع بشكل مباشر إلى عدد من المواطنين، موجّهًا بسرعة فحص الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مع التأكيد على تيسير الإجراءات واختصار دورة العمل بما يحقق العدالة والشفافية.

وخلال الجولة، عقد محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع المهندس سيد عبد العال، رئيس المركز، استعرض فيه الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الخدمية والإدارية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء في جميع الإدارات، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر في مصالح المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة في جميع المراكز والمدن لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة لأبناء الغربية.