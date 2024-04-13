آثار في المترو .. قصة نقل توابيت بـ قطار خط شبرا| خاص

انتشر فيديو نقل آثار عبر خط مترو شبرا عبارة عن توابيت أثرية ،مواقع السوشيال ميديا ليتساءل المتابعون عن حقيقة هذه الآثار، التي أثارت دهشة وحفيظة كثير من رواد التواصل الاجتماعي.



وتعود القصة إلى مرور قاطرة محملة بتوابيت أثرية تدخل محطة قطار شبرا ،لتتحرى صدى البلد عن الحقيقة الكاملة لهذا الفيديو المنتشر، والذى يرويها أحد المتخصصين في علم الآثار.

من جانبه قال أحمد عامر الخبير الأثري إن فيديو آثار المترو بـ شبرا، لا أساس له من الصحة مؤكدا أن نقل الأثر لا يقوم به غير المتخصصين والمحترفين من الأثاريين المصريين .

أوضح عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نقل الآثار لا يتم بشكل عشوائي ويتم تحت رقابة وايادي المجلس الأعلى للآثار ،والجهات المعنية والمنوطة بالتنسيق التام معها ،ضاربا المثل باحترافية نقل القطع الاثرية منها موكب المومياوات الملكية الذى أبهر العالم.



وحول حقيقة الفيديو أشار إلى أنه مجرد فيديو معزز بالواقع الافتراضي باستخدام التكنولوجيا، مشددا على أن نقل الآثار ليس بالأمر السهل الذى ظهر في الفيديو .