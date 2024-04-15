إيران: لم نعقد اتفاقا مع أي دولة قبل الهجوم على إسرائيل

أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، بيانا نفى فيه عقد طهران أي اتفاق مع أي دولة قبل الهجوم الصاروخي على إسرائيل، وذلك بعد أن ادعى مسؤول في تركيا أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بالهجوم على إسرائيل مقدما من خلال الوسيط التركي.

وكشف مصدر سياسي تركي، أمس الأحد، لوكالة رويترز للأنباء، أن إيران أبلغت تركيا مسبقا بالهجوم ضد إسرائيل، مضيفا أن الولايات المتحدة أبلغت طهران عبر أنقرة أن أي إجراء تتخذه يجب أن يكون "ضمن حدود معينة".

ووفقا للتقرير، فقد أعلنت إيران عن الهجوم مسبقا وتلقت تعليمات من الولايات المتحدة حول كيفية تنفيذه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تخشى تل أبيب أن تكون الولايات المتحدة قد قطعت وعدا لإيران بأنها ستفعل كل شيء حتى لا تفعل ذلك إسرائيل الرد على الهجوم الإيراني.