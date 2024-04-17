تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. أحمد موسى: الكهرباء والدقيق محور حديث الشارع المصري| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

اللواء سمير فرج يكشف مفاجأة: نصف صواريخ إيران تجاه إسرائيل "فشنك"

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن زيارة رئيس القيادة المركزية الأمريكية إلى إسرائيل كان لها هدف واضح مع الضربة الإيرانية ضد تل أبيب، مشددا على أن رسالة الرئيس الأمريكي له بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم التهور والرد على طهران.

شعبة الذهب: توقعات بارتفاعات كبيرة في أسعار المعدن الأصفر|فيديو

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أننا نشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الوقية وصل لـ2400 دولار في وقت كان سعر الـ2000 جنيه للأوقية كبير جدًا ولم يحدث.

البنتاجون: لا نريد رؤية حرب مع إيران لكننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية إسرائيل

أكد البنتاجون، إن إيران أخفقت في تحقيق هدفها وهو إلحاق دمار بإسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

يبدأ من 50 قرشا.. انخفاض أسعار العيش الحر بداية من الغد| فيديو

قال عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، إن الفترة الماضية، شهدت أسعارا عشوائية وغيرة مبررة في أسعار العيش السياحي أو الحر، مضيفا أن هناك انخفاضا في سعر الدقيق 5 آلاف جنيه للطن على الأقل.

درجة الحرارة تصل لـ 38..تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة|فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ليوم واحد فقط، "غداً"، لافتاً إلى أن درجات الحرارة سوف ترتفع من 5_6 درجات مئوية غداً.

أحمد موسى: الكهرباء والدقيق محور حديث الشارع المصري.. والسلع متوافرة بالقرى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطع الكهرباء هو محور الحديث في كل البيوت المصرية في هذه الآونة، مشيرا إلى أن الحديث تطرق أيضا إلى أسعار الدقيق، بعد أن شهدت نزولا فيما يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه وارتفاع سعر رغيف الخبز "الحر".

ميدو: أنا أصغر لاعب مثّل المنتخب والزمالك.. واندفاعي زمان أذاني

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إن اندفاعه وضعه في موقف لا يحسد عليه وبسببه تأذى كثيرا، مضيفا أنه يؤمن أن الرجل لا ينضح بشكل كامل إلا حينما يتم عامه الـ40، عندها يصل لشخصيته الحقيقية.

المبعوث الأممي: قادة ليبيا لم يتفقوا على قوانين الانتخابات

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي أن جهود الأمم المتحدة في ليبيا واجهت تحديات كثيرة، وذلك حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل.

جزء خامس.. حمادة هلال يعلن خبرًا سارًا برمضان 2025

أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل تتيح أن يكون هناك جزء جديد.