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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الأهلي يغرّم كهربا بعد مشاجرة مع بيبو.. والاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزًا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث.

6 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

بعد مشاجرته مع خالد بيبو .. الأهلي يقرّر تغريم كهربا ماليًا

غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل جواز بنتي|فيديو

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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ويُداهم المحال التجارية |فيديو

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