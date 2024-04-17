أهم الأخبار|الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الأهلي يغرّم كهربا بعد مشاجرة مع بيبو.. والاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم

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6 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

بعد مشاجرته مع خالد بيبو .. الأهلي يقرّر تغريم كهربا ماليًا

غادة عبدالرازق: معنديش استقرار نفسي ولا عاطفي.. وممكن أكون سبب فشل جواز بنتي|فيديو

تعليق ناري من تامر أمين بعد فوز الزمالك على الأهلي: كولر خسرنا

راتب 9150 جنيًها.. ملامح تحسين أحوال أئمة الأوقاف في عهد الرئيس السيسي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم ويُداهم المحال التجارية |فيديو

مصرع 29 متمردًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية