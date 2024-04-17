6 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

الظواهر الجوية

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، فيما تقترب الحرارة من 40 درجة على جنوب البلاد إذ تسجل نحو 37 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء أصدرت هيئة الأرصاد البيان كالآتي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 37 21

بنهــــا 35 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 36 22

المنصورة 36 21

الزقازيق 37 22

شبين الكوم 37 22

طنطا 36 21

دمياط 30 20

بورسعيد 29 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 36 20

رفح 34 19

رأس سدر 36 20

نخل 35 20

كاترين 30 16

الطور 32 21

طابا 30 20

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 36 18

العلمين 35 17

مطروح 35 17

السلوم 34 16

سيوة 34 16

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 30 22

مرسى علم 35 22

شلاتين 32 20

حلايب 29 22

أبو رماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 36 21

بني سويف 36 20

المنيا 36 20

أسيوط 37 21

سوهاج 36 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 37 22

الوادي الجديد 36 20

أبوسمبل 36 21