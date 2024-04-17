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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بميزة مكافحة الحذف 2024.. لينك تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold لأندرويد

واتساب الذهبي WhatsApp
واتساب الذهبي WhatsApp Gold

واتساب الذهبي WhatsApp Gold، هو نسخة معدلة من واتساب الرسمي وبمثابة إصدار خاص يستخدمه العديد من الأشخاص لأنه يحتوي على ميزات رائعة، مثل إخفاء حالة اتصالك بالإنترنت، وإرسال ملفات كبيرة الحجم، وحفظ تحديثات حالة الأشخاص الآخرين.

واتساب الذهبي على أندرويد

تم تطوير واتساب الذهبي WhatsApp Gold، بميزات وفوائد إضافية للمستخدمين، حيث يمكنك تنزيل أحدث إصدار من واتساب الذهبي WhatsApp Gold على أندرويد لجعل الاتصال أسهل وأسرع وللاستفادة من جميع الميزات المحسنة والأمان وخيارات التخصيص التي يوفرها.

 

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ويأتي واتساب جولد على رأس القائمة بين جميع الإصدارات المعدلة الأخرى من واتساب الرسمي الذي تم إطلاقه في عام 2009، لذلك، سنشرح لكم كيفية تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold، وسنقدم لك روابط التنزيل على نظام أندرويد.

تنزيل واتساب الذهبي WhatsApp Gold

إذا قررت استخدام واتساب الذهبي WhatsApp Gold، فما عليك سوى تنزيل آخر تحديث للتطبيق على جهازك، من خلال كتابة ( WhatsApp Gold Apk + V11.26 + Install)، في تطبيق بحث جوجل على هاتك الأندرويد.

وستظهر لك صفحة التنزيل الخاصة بالتطبيق في أول نتائج البحث انقر على الخيار الأول المتاح أمامك، وقم بالنقر على زر التنزيل الخاص بـ واتساب الذهبي WhatsApp Gold، وعلاوة على ذلك، فإن عملية التنزيل لا تستلزم حذف تطبيق واتساب الرسمي، كما أن تثبيته لا يؤدي إلى فقدان الدردشات السابقة.

مميزات واتساب الذهبي WhatsApp Gold

يوفر الإصدار الأخير من  واتساب الذهبي WhatsApp Gold الكثير من الميزات الرائعة، ومن ميزاته البارزة ما يلي:

1. إخفاء مشاهدة الاستوري: يمكن لـ واتساب الذهبي إخفاء حالة العرض عند مشاهدة الاستورى الخاص بجهات اتصالك هذا يعني أنك لا تزال ترى الحالة لكنهم لن يعرفوا بذلك، على عكس واتساب الأصلي الذي يقوم بإخبار الأصدقاء التي شاهدت حالتها.

2. ميزة مكافحة الحذف: عندما يقوم أي من جهات الاتصال الخاصة بك بحذف الاستوي أو رسالة قد إرسالها لك، ستقوم بسهولة بعرضها ولن يتم حذفها سيظل بإمكانك رؤيته.

3. إرسال فيديو أطول من 30 ثانية: يحتوي الإصدار الأخير من واتساب الذهبي WhatsApp Gold، على ميزة "تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة"، تقوم هذه الميزة الفريدة بتقسيم مقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن 30 ثانية إلى أقسام متعددة ليتم تشغيلها على التوالي حسب حالتك.

4. تعطيل التشغيل التلقائي للحالة: عندما تقوم جهة اتصال بتحميل حالات متعددة، يمكنك إيقاف التشغيل التلقائي للحالة التالية عن طريق إيقاف تشغيلها، وسيظل بإمكانك رؤية الحالة التالية من خلال النقر عليها يدويا.

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