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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ودعا للأونلاين.. تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين

واتساب
واتساب

أدى تغيير بسيط في واتساب WhatsApp، ضمن آخر تحديث للتطبيق، إلى إثارة غضب الملايين من مستخدميه على مستوي العالم، والذي يجلب معه تغيرات تتعلق بحالة الاتصال والكتابة.

وذكر موقع صحيفة "dailymail" البريطانية، أجرى واتساب تغييرا طفيفا داخل المحادثات على التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين رؤية معلومات حول حالة الشخص الذي يتحدثون إليه عندما يكون متصلا بحروف مختصرة جديدة.

 

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تحديث جديد على واتساب يثير غضب الملايين

ومع التحديث الجديد، تشير واتساب إلى الشخص المتصل بالإنترنت بحرف (O) كبير بدلا من كلمة متصل أو Online، وعند كتابة رسالة ما بدلا من  يكتب أو Typing، يظهر حرف (T) فقط.

وحتى وقت قريب، لم تكن تلك الرسائل تتضمن حرفا كبيرا، ولكن مع التحديث الأخير، اكتشف بعض المستخدمين أنه تم استبدال الأحرف الأولى من تلك الرسائل بالأحرف الكبيرة، ويبدو أن التغيير قد حدث على تطبيق واتساب على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

وغالبا ما يطرح تطبيق واتساب بعض التغييرات الجديدة كل فترة، ولكن بعد حدوث تغيير طفيف داخل التطبيق أثار غضب بعض المستخدمين حول العالم.

وجاء في أحد المنشورات على موقع إكس "تويتر سابقا"، التي بلغ عددها أكثر من 1600 منشورا: " لقد أدى تغيير واتساب لحالة الاتصال من متصل إلى حرف كبير مختلف… لماذا أزعجتني بهذه الطريقة".

وكتب شخص آخر تغريدة قال فيها: "هل هناك أي شخص آخر متضايق بشكل غير مبرر من آخر تحديث على واتساب، لأنه بشكل غير عقلاني، أضاف حرفا O كبيرا في بداية الاتصال بالإنترنت  أو عندما يكون شخص ما يكتب، فإنه بحرف كبير "T" (يكتب)"؟

ولسوء الحظ، يبدو أن التغيير موجود ليبقى، مع عدم وجود خيار متاح ضمن إعدادات واتساب للعودة إلى الإصدار السابق بالأحرف الصغيرة.

ويأتي التغيير بعد وقت قصير من إطلاق واتساب لأربعة خيارات جديدة لتنسيق النص لتسهيل التواصل بين المستخدمين، وتأتي هذه الخيارات الجديدة بالإضافة إلى خيارات الخط الغامق والمائل والمتوسط ​​والمسافة الأحادية المتوفرة بالفعل.

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