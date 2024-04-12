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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ماسنجر يقضي على واتساب.. مزايا رهيبة تصل دردشة فيسبوك على الموبايل

ميزات ماسنجر الجديدة
ميزات ماسنجر الجديدة

أطلقت شركة ميتا Meta، مجموعة جديدة من المزايا لتطبيق فيسبوك ماسنجر Messenger، بما في ذلك القدرة على إرسال صور عالية الجودة، وإنشاء ألبومات مشتركة، وإرسال ملفات أكبر بحجم يصل إلى 100 ميجابايت، حيث تصل جميع الميزات الجديدة لجميع مستخدمي ماسنجر على الهاتف المحمول.

ميزات ماسنجر الجديدة

1. إرسال الصور بدقة HD:

شارك ذكرياتك بدقة عالية باستخدام أحد أبرز الميزات الجديدة لتطبيق فيسبوك ماسنجر، حيث أتاحت “ميتا” خيار "HD" الذي يمكن للمستخدمين النقر عليه عند اختيار صورة من مؤلف الدردشة، مما يضمن إرسال صورهم بأعلى وضوح ممكن.

وكانت ميزة الصور عالية الدقة قد ظهرت مؤخرا في تطبيق واتساب، وستحتوي الصور عالية الدقة التي تتلقاها في ماسنجر على علامة HD في الزاوية اليمنى العليا، ولإرسالها صورة بنفس الجودة كل ما عليك فعله هو تحديد الصورة التي تريد إرسالها ثم انقر على مفتاح التبديل "HD"، الذي سيظهر ضمن صفحة التحرير على التطبيق، قبل الضغط على “إرسال”.

HD photos

 

موجودة على ماسنجر.. ميزة واتساب الجديدة تحميك من الاختراق والمعاكسات

احذر.. بهذه الطريقة يتم اختراق تطبيق فيسبوك ماسنجر

 

2. رموز QR للاتصالات السريعة:


قامت “ميتا” أيضا بتبسيط عملية إضافة جهات اتصال جديدة إلى “ماسنجر” على غرار واتساب، من خلال تقديم ميزة رموز QR، فبدلا من كتابة اسم شخص ما أو البحث عنه على فيسبوك، يمكنك مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا أو مشاركة رمز الاستجابة السريعة الخاص بك عبر رابط لبدء محادثة جديدة، حيث تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية التواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء على المنصة.
 

رموز QR للاتصالات السريعة على ماسنجر

3. إنشاء ألبومات مشتركة:


حصل ماسنجر أيضا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ألبومات مشتركة ضمن الدردشات الجماعية، مما يتيح لهم  تنظيم ذكرياتهم المفضلة واسترجاعها بسهولة، ولإنشاء ألبوم، ما عليك سوى تحديد عدة صور من مؤلف الدردشة والنقر على "إنشاء ألبوم". يستطيع كل فرد في الدردشة عرض الصور ومقاطع الفيديو وإضافتها وحذفها وتنزيلها من الألبوم المشترك، مما يجعل التعاون سلسا.

وكما يمكن لكل شخص مشارك في الدردشة الجماعية على ماسنجر عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في ألبوم مشترك وإضافتها وحذفها وتنزيلها، وللوصول إلى الألبومات المشتركة للدردشة، اضغط على اسم الدردشة الجماعية، ثم اضغط على الوسائط، وستراها هناك.

إنشاء ألبومات مشتركة على ماسنج

4. زيادة الحد الأقصى لحجم الملفات: 

بالإضافة إلى الصور عالية الدقة والألبومات المشتركة، قامت “ميتا” بزيادة الحد الأقصى لحجم الملفات المرسلة عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر إلى 100 ميجابايت، مما يسمح للمستخدمين بإرسال ملفات أكبر دون الاعتماد على البريد الإلكتروني، ويدعم هذا التحديث مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات الشائعة، بما في ذلك ملفات Word وPDF وExcel وzip. لإرسال ملف، يمكن للمستخدمين النقر على الزر "+" في الدردشة وتحديد المستند المطلوب من أجهزتهم.

زيادة الحد الأقصى لحجم الملفات
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