خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold.. الإصدار الجديد ضد الحظر

خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold.. يبحث الكثيرون عن طريقة لتنزيل نسخة واتساب المعدلة، فهو يوفر العديد من الميزات وخيارات تخصيص إضافية غير متوفرة في التطبيق الأصلي، مثل القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت وتخصيص الواجهة واستخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز، حيث يقدم مجموعة من الوظائف المحسنة التي تهدف إلى رفع تجربة المستخدم إلى ما هو أبعد من الإصدار القياسي.

ويجلب إصدار 2024 من واتساب الذهبي WhatsApp Gold، الذي يحمل إصدار Apk v25.00، العديد من المزايا الجديدة التي لطالما انتظرها المستخدمين طويلا، خاصة التحديث الخاص بخاصية مانع الحظر، تجنبا لمنع من المستخدمين من استخدام المنصة.

ويوفر تحديث واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold، إمكانية قراءة الرسائل التي قامت جهات اتصالك بحذفها، إلى جانب تنزيل استوريهات الآخرين، كما يتيح للمستخدمين جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق.



خطوات تنزيل واتساب الذهبي 2024 WhatsApp Gold آخر إصدار ضد الحظر

على الرغم من ميزاته الجذابة، لا يتوفر تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold للتحميل عبر متجر جوجل بلاي أو متجر التطبيقات الأخري، لذلك يتطلب الأمر من المستخدمين تنزيله من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، إليك خطوات تحميل واتساب الذهبي WhatsApp Gold لهواتف أندرويد:

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصة Google Drive.

2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.

3. قم ابحث عن واتساب الذهبي، عبر كتابة واتساب الذهبي WhatsApp Gold Apk v25.00، في محرك بحث جوجل ثم اضغط على ملف APK لتنزيله، ثم السماح بالتثبيت من مصادر غير معروفة.

4. بمجرد تحميل ملف APK، ابحث عنه في ملفات هاتفك بملف التنزيل، ثم قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

5. افتح التطبيق وسجل الدخول الى التطبيق باستخدام رقم هاتفك، وانتظر رمز التحقق وبمجرد الحصول عليه وأدخله إلى حسابك، أضف الاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.