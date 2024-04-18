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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البوابة الجنوبية التجارية

النقل توقع اتفاقية مع مجموعة الغانم الكويتية لتطوير وإدارة ميناء برنيس البحري

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

شهد المهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة  تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر ومثلها في التوقيع  اللواء  محمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية   ومثلها  في التوقيع  رهام فواد الغانم رئيس مجلس اداره مجموعه الغانم   ورئيس مجلس إدارة  شركه برنيس الإقليمي لأنشطه المواني  

وحيث تضمنت مذكرة التفاهم  تسهيل التعاون بين الطرفين لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري لمزاولة كافة أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات اخري ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للموانئ والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودولياً

وخلال فاعليات التوقيع رحب وزير النقل برئيس مجلس إدارة وقيادات شركة برنيس الإقليمي إحدى شركات  مجموعة الغانم الكويتية معرباً عن سعادته بالتعاون مع الاشقاء في دولة الكويت في هذا المشروع والتطلع لان يكون بداية لانطلاقة التعاون الكبير بين وزارة النقل ومجموعة الغانم الكويتية في انجاز العديد من المشروعات  مؤكدا ان كل الاستثمارات العربية مرحب بها في مصر مشيراً  الى أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والتي تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك. الحديدية ( ديزل - كهرباء) والتي ترتبط بوجود مطارات وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

لافتا إلى أن  ميناء برنيس البحري سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وان هذا المشروع سيشمل تطوير واستغلال الإمكانيات الكبيرة في منطقة برنيس ليس فقط الإمكانات السياحية الكبيرة بالمنطقة والتي ترتبط بمجموعة من الطرق الطولية مثل طريق ساحل البحر الأحمر ( السويس – الغردقة – سفاجا – القصير – مرسي علم حتي برنيس ومنها الي شلاتين – حلايب ) حتي خط عرضي 22 بطول 1080 كم  والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل ومن أهمها طريق برنيس اسوان بطول 330 كم حتي محور بديل خزان اسوان وامتداده حتي توشكي وابوسمبل ومنها الي ارقين ثم الى السودان الشقيقة مضيفا انه سيتم تقديم كافة اشكال التعاون والتنسيق لشركة برنيس الإقليمي لتنفيذ كافة أنواع الدراسات الخاصة بالمشروع ( الفنية والمالية والجدوى الاقتصادية والاثر البيئي)

مضيفا ان هذا التوقيع يدخل في  اطار  تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات قطاع النقل البحري تم  تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية  علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت  خاصة مع التقدم الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في مصر حيث  تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة  بالموانئ البحرية بإجمالي أطوال 67 كم  بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية -  نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن  ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة  بالإضافة الي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا  .

ومن جانبها رحبت رهام فواد الغانم رئيس مجلس اداره مجموعه الغانم  ورئيس مجلس إدارة  شركه برنيس الإقليمي لأنشطه الموانئ   بالتوقيع الذي تم بين شركه ميناء برنيس البحري وبين  الشركة علي أداره مشروع ميناء برنيس التجاري و تطوير النقل اللوجستي و تطوير الميناء التجاري وإنشاء كافه الخدمات والمباني ليصبح ميناء  هام والبوابة الجنوبية التجارية وليضاهي الموانئ العالمية ويركز علي الخدمات الدينية لنقل المعتمرين والحجاج والناحية التجاري للحاويات والبضائع وخلق بيئة تجاريه متكاملة بالمنطقة لنقل داخلي وجوي وبري ولقد صرح الرئيس التنفيذي المهندس اسامه عياد  انه سيتم العمل منذ اليوم الأول في كافه الدراسات الكاملة والتصميمات وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية للمنطقة ككل تجاريه وسياحيه

وزير النقل ميناء برنيس البحري موانئ البحر الأحمر الغانم الكويتية النقل البحري

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