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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير إيطاليا بالقاهرة يؤكد أهمية الاستفادة من اقتصاد إعادة التدوير

صدى البلد

أكد سفير ايطاليا بالقاهرة ميكيلي كواورني، أن روما تولي اهتماما بدعم اقتصاد إعادة التدوير والاستفادة من النفايات وإعادة استخدامها وتحويلها إلى أشياء مفيدة.


وأعرب كواورني، في كلمته ألقاها مساء الخميس في افتتاح (يوم التصميم الإيطالي) في مجال اقتصاد إعادة التدوير، تحت عنوان "من الهالك إلى الذوق الرفيع"، عن سعادته وفخره بالمشاركة فى هذا الحدث الذي يدعو إلى التحول نحو الإيجابية، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل للهالك والفائض في الطعام ومواد البناء والبلاستيك وغيرها من المواد وإعادة تدويرها مرة أخرى. 


وأشار إلى وجود مجسم (المقعد الأحمر) في حدث اليوم الذي يستخدم كرمز من أجل الدعوة إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وهي المبادرة التي تدعمها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

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