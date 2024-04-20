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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وسام أبو علي يحرم الأهلي من التقدم على مازيمبي بإهدار هدفين

صدى البلد

في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ومضيفه مازيمبي، تفوّق الأهلي في الدقائق الأولى وكاد أن يسجل هدف التقدم. 

في الدقيقة الأولى، أهدر وسام أبو علي فرصة مؤكدة بعد ضربة ركنية من علي معلول، فيما في الدقيقة الثالثة، أضاع أبو علي فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من رضا سليم.

 الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر يوم الجمعة المقبل.

تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي

 

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبدالقادر، وسام أبو علي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي الكونغو مساء اليوم بعد انتهاء المباراة.

احمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر الأهلي ومازيمبي اكرم توفيق الكونغو تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي دورى أبطال إفريقيا

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