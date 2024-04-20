30 دقيقة.. فرص ضائعة بالجملة من الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي بدوري الأبطال

بعد مرور نصف ساعة من مباراة الأهلي ومازيمبي، الأهلي أتيحت له أكثر من فرصة للتهديف ولكنه لم يترجم أي فرصة لأهداف.

وشهدت الدقيقة 22, تمريرة من عبد القادر خلف دفاعات مازيمبي وصلت عند رضا سليم لكن الأخير لم يحسن استغلالها وأهدرها بعد أن سددها قوية فوق مرمى مازيمبي.

وفي الدقيقة الأولى، أهدر وسام أبو علي فرصة مؤكدة بعد ضربة ركنية من علي معلول، فيما في الدقيقة الثالثة، أضاع أبو علي فرصة جديدة بعد تمريرة رائعة من رضا سليم.

تشكيل الأهلي لمواجهة مازيمبي

المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أعلن تشكيل الأهلي لمباراة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، حيث شهد التشكيل عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي.

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

خط الهجوم: رضا سليم، أحمد عبدالقادر، وسام أبو علي.