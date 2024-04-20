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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بـ المايوه.. ظهور لافت لـ زوجة خالد عليش فى شهورها الأخيرة من الحمل

صدى البلد

نشرت زوجة مذيع الراديو خالد عليش، ميريهان صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” من شهورها الأخيرة فى الحمل.

وظهرت زوجة عليش بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة مرتدية مايوه باللون الاسود.

 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

 وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات  اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

 ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

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اطلالة صيفية جريئة زوجة خالد عليش خالد عليش حمل

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