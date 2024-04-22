سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بـ فيسبوك منشورا عن الثوم

وكتبت شيرين "من أكثر الأسئلة عند الكثير أسباب اصفرار الثوم في الفريزر ...

هناك 3 أسباب :

★ فترة تخزين طويلة جدا للثوم مما تسبب في جفافه واصفراره نتيجة طول فترة التجميد

★ حفظ الثوم في عبوات أو أكياس بلاستيكية

★ تخزين الثوم المفروم في برطمان كبير

تكوين كريستالات تلج متكونة على الثوم ودي مش ممكن هتحصل إلا نتيجة الفك وإعادة التجميد .

وأكدت شيرين أن الثوم في الحالة دي صالح للاستهلاك لكن مدة صلاحيته لم تكن طويلة مثل الثوم الذي تم حفظه حفظ سليم لذلك حاولي استهلاكه بسرعة.