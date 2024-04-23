عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبرزها زيادة المعاشات..

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

وزير المالية
وزير المالية

تشهد الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استماع وزير المالية الدكتور محمد معيط للعرض المالي لموازنة الدولة 2024-2025.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.


نظم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة مخصصات العاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، علاوة على زيادة أصحاب المعاشات.


دعم ألبان الأطفال

يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة السنة المالي2024-2025 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية/ 2024-2025.

 

لا يفوتك||

 

txt

وزير المالية للنواب : مشروع الموازنة الجديدة أكثر إدراكا واستجابة للصدمات

txt

وزير المالية : 6.6 تريليون جنيه إجمالي مصروفات الحكومة في الموازنة الجديدة


حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

 

زيادة المعاشات

كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات. 

وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.

حنفى جبالى وزير المالية محمد معيط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن وزارة الإعلام السورية

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

الشاهد الثاني في "رشوة الري": تقرير معهد الإنشاءات كشف عدم صلاحية الخرسانة

4 قرارات لرئيس الحكومة تغير نظام الإفراج الجمركي عن البضائع|التفاصيل الكاملة

مقابر جماعية جديدة.. الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة "مرعب"

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

الرئيس الإيراني: لن يتبقى شيء من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ