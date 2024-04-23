وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

أبرزها زيادة المعاشات..

تشهد الجلسة العامة، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استماع وزير المالية الدكتور محمد معيط للعرض المالي لموازنة الدولة 2024-2025.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي.



نظم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2024-2025 مخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال، وزيادة مخصصات العاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، علاوة على زيادة أصحاب المعاشات.



دعم ألبان الأطفال

يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة السنة المالي2024-2025 نحو 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية/ 2024-2025.

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حوافز للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية

كما تتضمن الموازنة العامة للعام المالي الجديد المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

زيادة المعاشات

كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات.

وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.3 مليار جنيه خلال عام2014-2025 منه مبلغ 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات على الخزانة العامة للدولة.