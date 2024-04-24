ماك شرقاوي يكشف كواليس المظاهرات الطلابية الأمريكية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي|فيديو

كشف الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي في نيويورك، كواليس المظاهرات الطلابية الأمريكية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يحدث في الجامعات الأمريكية وجامعة كولومبيا خاصة من مظاهرات واعتصامات يعبر بنسبة ٧٥٪ عن آراء الشعب الأمريكي.

وأضاف شرقاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية، أن المظاهرات تزداد وبدأت تتخذ منحنى أعنف، فقد تم منع محاضر صهيوني من إلقاء محاضرته وتم إيقاف المحاضرات ومطالبات بإقالة رئيسة الجامعة، بالرغم من التنكيل وتهديد المتظاهرين بنشر معلوماتهم وصورهم على الانترنت لطردهم من العمل ومنعهم من التوظيف في الشركات التابعة للمشروع الصهيوني.

وأوضح شرقاوي أن هناك تغيرا في وعي الشباب الأمريكي الذي كانت تسيطر عليه الدعاية الصهيونية، ولكن مع بداية الحرب ونشر مقاطع التدمير والقتل وصور الأطفال والنساء عبر السوشيال ميديا، أعادوا البحث في جذور القضية الفلسطينية وعرفوا أنهم تم التلاعب بهم، ومن هنا جاء الغضب.

