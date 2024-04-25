رئيس مجمع اللغة العربية : تدشين الموقع الإلكتروني لمواكبة العصر ونشر التراث

قال الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية ، إن تدشين أول موقع إلكتروني للمجمع يهدف إلى مواكبة العصر ونشر التراث فيما يخص مصطلحات اللغة العربية ومعانيها.



وأضاف عبد الحافظ - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المجمع يضم محتويات ضخمة ومعاجم لغوية وإصدارات متعددة ولذا كان لابد من التوجه نحو الرقمنة ومواكبة العصر لإيصال إنتاجنا إلى العالم أجمع حتى لا يكون مقتصرا فقط علينا.



وأشار إلى أهمية وجود الموقع الإلكتروني للتواصل والتشاور بين الجهات المختصة باللغة لتوحيد المصطلحات على جميع المستويات خاصة المصطلحات العلمية في الجامعات، لربط جميع الجهات بشبكة واحدة على الإنترنت.



وأوضح أن الموقع يتيح للجمهور التجول في أنحاء المجمع المختلفة مما سهل الوصول للمعلومات بشكل أسرع، وكذلك للمعاجم اللغوية المختلفة، مشيراً إلى أن الموقع يساعد أيضاً على تعريب المصطلحات بشكل أدق، وعرض الفعاليات التي يقدمها المجمع لتكون متاحة أمام الجمهور.



وتابع الدكتور عبد الحافظ أنه أصبح بإمكان الزائرين البحث عن السير الذاتية الخاصة بأعضاء المجمع، ومعرفة معلومات تفصيلية عن كل عضو، ونشاطه العلمي، ومنجزه الثقافي، من خلال محرك بحث أُنشئ خصيصًا لهذا الغرض على الموقع، وكذلك النمو السريع للمحتوى.