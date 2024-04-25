زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

في واقعة استثنائية، استأجر عروسان من جنوب أفريقيا طائرة خاصة من الشركة الوطنية مصر للطيران للاحتفال بزفافهما على متن الطائرة، وسط أجواء احتفالية بحضور المقربين من المعازيم والأصدقاء.

مشاهد العروسان داخل الطائرة لاقت استحسان كبير من رواد التواصل الاجتماعي، حيث تظهر العروس في الفيديو خلال لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المعازيم الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكبا، ليبدأ بعد دخول العروس إلى الممر الطائرة استعراض لصديقاتها ملابسهم الخاصة من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

وتظهر المشاهد التي تم تداولها على السوشيال ميديا، وجود طائرة مصر للطيران وهي من طراز إيرباص A320N على مهبط مطار نيروبي بكينيا وهي تستعد للإقلاع في رحلتها التي تحمل رقم MS3250 قبل بدء الزفاف، حيث أقلعت من المطار بعد حضور المعازيم الذين يرافقون العروس على الطائرة، لتتجه في طريقها إلى جنوب أفريقيا.