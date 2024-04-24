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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب التوقيت الصيفي.. تغيير مواعيد الرحلات الجوية بعد بدء التطبيق (راجعوا الحجوزات)

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة؛ نظرا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية، اعتبارا من الدقيقة الأولي من فجر يوم الجمعة المقبل، 26 أبريل 2024.

وأهابت شركة مصر للطيران، بجميع عملائها المسافرين، ضرورة مراجعة حجوزاتهم، والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف المطارات المصرية، فضلا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بـ3  ساعات.

وأشارت إلى أنه يمكن لعملاء مصر للطيران، مراجعة الحجوزات، والرد على جميع الاستفسارات؛ من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، عبر الأرقام التالية:

  • 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.
  • الرقم الأرضي 090070000
  • الرقم الدولي 97142306666+
  • الرقم الدولي 966122297777+
  • زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com
  • زيارة أقرب مكتب بيع لتذاكر مصر للطيران.
  • زيارة الوكيل السياحي.

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