أخبار التوك شو|مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط.. الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل لحد السيول

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط بل أنه مطلوب على كافة الاتجاهات، مشيرا إلى أنه مطلوب تعيين مسئولين جادين في التفاعل مع الشارع.

وزيرة التضامن: مصر شرعت في تنفيذ خطة تنمية شاملة بسيناء

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سيناء عمق استراتيجي لمصر ويتم العمل على تنمية كافة القطاعات في سيناء بالتوازي مع حماية الامن القومي.

الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل لحد السيول

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انكسرت حدتها اليوم مع انكسار الموجة الحارة، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض غدا الجمعة.

زاهي حواس: لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، أنه لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائيلي في مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر.

مؤسس "مقاطعة السمك في بورسعيد": 70% من المحلات بالمحافظة أغلقت

قال وسام الصفتي، مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، إن حملة المقاطعة تخللت إلى الكثير من المحافظات المجاورة، حيث وصل تأثير هذه المبادرة إلى أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذه المبادرة تم تفعيلها بسبب ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد بصورة تفوق مقدرة المواطنين، خاصة وأن أهالي بورسعيد كانوا يحرصون على تناول السمك أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وبالتالي في ظل هذا الارتفاع أصبح المواطن غير قادر على شراء وجبة واحدة من الأسماك على مدار الأسبوع.

ضربني.. أم تكشف تفاصيل مأساوية تعرضت لها على يد ابنها مدمن المخدرات

روت أم مأساة ابنها مع تناول المخدرات، خلال تصريحات ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، قائلة إن ابني ترك العمل واتجه للمخدرات، وكان دائما يعتدي عليا أنا ووالده، وتوجهت به إلى المصحة لعلاجه من الإدمان.

برنامج الأغذية العالمي: ما زلنا نتجه نحو المجاعة في شمال قطاع غزة

أكد نائب رئيس برنامج الأغذية العالمي، أن هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بـ غزة لا سيما في شمال القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

منذر رياحنة: قبائل سيناء في ضهر الجيش.. وأنا أردني دمي مصري عربي

شارك الفنان منذر رياحنة، في احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بعيد تحرير سيناء، قائلا:" نحتفل بذكرى العزة والكرامة بتضحيات رجالان النسور والصقور والأسود".

ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وذلك في في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون.

محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه لا يقر أي تجاوز في تصوير أي مشاهد متعلقة بالمشاهير بما في ذلك الجنازات والأفراح.