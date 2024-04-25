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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسس "مقاطعة السمك في بورسعيد": 70% من المحلات بالمحافظة أغلقت

سمك
سمك

قال وسام الصفتي، مؤسس حملة مقاطعة السمك في بورسعيد، إن حملة المقاطعة تخللت إلى الكثير من المحافظات المجاورة، حيث وصل تأثير هذه المبادرة إلى أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وهذه المبادرة تم تفعيلها بسبب ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد بصورة تفوق مقدرة المواطنين، خاصة وأن أهالي بورسعيد كانوا يحرصون على تناول السمك أكثر من مرة في الأسبوع الواحد، وبالتالي في ظل هذا الارتفاع أصبح المواطن غير قادر على شراء وجبة واحدة من الأسماك على مدار الأسبوع.


وأكد وسام الصفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية " أون"، أن ارتفاع أسعار السمك في بورسعيد سببه الأساسي جشع التجار، مشيرا إلى أن 70% من المحلات في المحافظة أغلقت بسبب عدم سماح التجار بالبيع للمحلات، منوها أن الأسعار ارتفعت الآن.


وأضاف في حديثه، أن تجار الجملة في بورسعيد اليوم عملوا على رفع أسعار السمك بصورة خيالية، وذلك لمعاندة مبادرة المقاطعة، وبالتالي المواطن هو ضحية ما يفعله تجار جملة الأسماك بالمحافظة.


وفي سياق متصل، قال عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن حملة مقاطعة الأسماك ترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية التي عادت على المواطن.


وتابع: "يجب تفعيل الرقابة على أسواق السمك في المحافظات الساحلية لمنع جشع التجار الذي لا يعاني منه إلا المواطن المصري البسيط".


وأضاف في حديثه، أن المعروض من الأسماك هذه الفترة قليل إلى حد ما، وحملة المقاطعة عملت على زيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض السعر.

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