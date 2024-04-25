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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تحذر من اقتراب توقف مولدات الكهرباء بمستشفيات غزة

صدى البلد

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، من إقتراب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات  نتيجة لعدم توفر  الوقود اللازم لتشغيلها.

  
كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية و الأممية و الانسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى و الحفاظ على أرواحهم. 

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 202 على قطاع غزة، بإرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و 77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي .


كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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