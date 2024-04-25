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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برنامج الأغذية العالمي: ما زلنا نتجه نحو المجاعة في شمال قطاع غزة

غزة
غزة

أكد نائب رئيس برنامج الأغذية العالمي، أن هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بـ غزة لا سيما في شمال القطاع، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال نائب رئيس برنامج الأغذية العالمي: "ما زلنا نتجه نحو المجاعة في شمال قطاع غزة".

 

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، من اقتراب توقف مولدات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات نتيجة لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

 

 

كما ناشدت كافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لاستمرار تقديم الخدمات للمرضى والحفاظ على أرواحهم.

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