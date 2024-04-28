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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي قرية بنوفر بالغربية يشيعون جثمان ربة منزل ضحية زوجها

انهيار أسرة السيدة
انهيار أسرة السيدة الضحية بالغربية

 شيع الآلاف من الأسر والعائلات بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء اليوم، جثمان زوجة تخلص منها زوجها، في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بوسط القرية وسط مشاركه أفراد أسرتها وجيرانها ودفنها بمقابر أسرتها.

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كانت جهات التحقيق بنيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية أمرت بحبس الزوج المتهم في واقعة إنهاء حياة زوجته بطعنات غادرة بقرية بنوفر مركز كفر الزيات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بناء على توجيهات المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الذي أعطى  توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة جريمة القتل .

كما نبهت النيابة العامة بأهمية سماع أقوال الزوج المتهم وشهود عيان من جيران أسرة الزوجه الضحية وأقاربها .

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وانتقل فريق من النيابة العامة بصحبة الزوج المتهم إلي مكان الحادث لمناظرة موقع الحادث ومراحل تمثيله لواقعة إنهاء حياة زوجته الضحية أمام أولاده الثلاثة .

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط شاب انهى حياة زوجته داخل منزل حماته بواسطة أداة حادة "سلاح أبيض" عقب طعنها 5 طعنات غادرة  بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية بقرية بنوفر بنطاق مركز كفر الزيات، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات  يفيد ببلاغ من شرطة النجده حول  وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بنطاق دائرة المركز .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية  وتبين وفاة الزوجه بسمة ا، 32 سنه ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 5 طعنات بأماكن متفرقة من جسدها أمام والدتها وأطفاله الثلاثة لخلافات أسرية.

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات إثر خلافات زوجية  منذ أسبوع ما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة، بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى.

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في المقابل أفاد أهالي القرية من شهود العيان بأن الشاب الزوج توجه إلى منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وطلب من المجني عليها زوجته فتح باب المنزل محل الواقعة، وبمجرد أن ظفر بها أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن زوجته عدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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4 أيام علي ذمة التحقيقات التحقيقات الأسر والعائلات السلع المعروضة الزوج المتهم الرائ المحامى العام الأول بمركز كفر الزيات داخل منزل ذمة التحقيق خلافات زوجية زوجة الضحية زوجته زوج المتهم

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