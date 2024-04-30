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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. وحازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه

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اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن متحدث الدفاع المدني بغزة، قال إن الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة.




مدبولي: تطور كبير في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أن تلك الزيارة تأتي لحرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.


استشاري تغذية تحذر الحوامل من تناول الملح بكثرة وتكشف النسبة المسموح بها للإنسان
قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد تكنولوجيا بحوث الأغذية، إن الأسماك المملحة ليست خطرا فقط على مرضي ضغط الدم، بل مرضي القلب والكلي والأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الكبد ومرضي الفشل الكلوي ومرضي الرئة.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.


أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة
استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.


رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تخصصاتنا تتماشى مع احتياجات سوق العمل
قال الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن هناك ستة تخصصات في الجامعة، منها البترول تكنولوجيا الأطراف الصناعية والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة والحاسبات والمعلومات.


الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. فيديو
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية خلال هذه الأيام تشهد استقرارا، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.


التعليم العالي تنشئ مراكز تدريب وتأهيل للطلاب داخل الجامعات.. تفاصيل
أكد محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي، أن أهم ما يشغل الجامعات المصرية حاليًا هو ربط التعليم بسوق العمل سواء محلي أو إقليمي أو عالمي، لافتًا إلى أن سوق العمل حاليًا يتطلب الخريج الجهاز للعمل مباشرة بعد الجامعة.


حازم إمام: عاشور أفضل لاعب في مصر ولم يقدم سوى 70% من مستواه.. فيديو
أكد الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، هو أفضل لاعب في مصر، وأن عاشور يقدم مباريات مميزة مع الأهلي، ولكن لم يصل لمستواه المعروف.


اقتصادي ورفيق بالبيئة... فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق السرعة
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “اقتصادي ورفيق بالبيئة.. فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق السرعة”.

 

برامج التوك شو درجات الحرارة مدبولى بيلاروسيا صرف الدولار الذهب الأرصاد حازم امام

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