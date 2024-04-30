الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن متحدث الدفاع المدني بغزة، قال إن الفلسطينيون في قطاع غزة يعانون مأساة جديدة جراء ارتفاع درجات الحرارة.



وكشفت أن القناة أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ظهور الحشرات التي قد تضر بحياة المواطنين، ولا بد من إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع وإعادة الفلسطينيين إلى منازلهم، و يجب توفير بدائل إنسانية للمواطنين حتى يعيشوا في سلام وأمان.



وتابع القناة أنه يجب توفير المياه الصالحة للشرب لا سيما للأطفال الصغار لتقليل حدة درجات الحرارة المرتفعة، وأن مناطق عديدة بالقطاع تحتوي على مخلفات ناتجة عن القذائف الإسرائيلية، وأن بلاغات عديدة من المواطنين باحتواء منازلهم على قنابل وصواريخ غير منفجرة خلفها القصف الإسرائيلي.

