مدبولي: تطور كبير في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، أن تلك الزيارة تأتي لحرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وقال مدبولي: “نتطلع استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والعلاقات الوثيقة بيننا تمتد كافة المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية والسياحية، حيث أن امكانيات بيلاروسيا فى إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات مشغولة فى كافة ربوع الريف المصري”.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر توفر مزايا وحوافز يمكن الإستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين.