التعليم العالي تنشئ مراكز تدريب وتأهيل الطلاب داخل الجامعات.. تفاصيل

أكد محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي، أن أهم ما يشغل الجامعات المصرية حاليًا هو ربط التعليم بسوق العمل سواء محلي أو إقليمي أو عالمي، لافتًا إلى أن سوق العمل حاليًا يتطلب الخريج الجهاز للعمل مباشرة بعد الجامعة.

تطبيق عملي بإشراف شريك صناعي

وأضاف “الشرقاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن هناك جامعات بالفعل أنشأت مراكز تدريب وتأهيل للطلاب وجامعات أخرى قائمة على إنشائها خلال الفترة القادمة.

وأوضح محمد الشرقاوي، الكاتب الصحفي أن مراكز التدريب والتأهيل يقوم فيها الطالب بدراسة مجموعة من المناهج النظرية ومن ثم القيام بالتطبيق والتدريب عليها من خلال ورش عملية، مشيرًا إلى أن هناك شريك صناعي يشارك ويشرف على عمليات التدريب، وذلك ليكون الطالب لديه ثقل وخبرة قبل تخرجه من الجامعة ليستطيع المشاركة في سوق العمل.