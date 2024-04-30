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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تخصصاتنا تتماشى مع احتياجات سوق العمل

الدكتور طارق عبد
الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنول

قال الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن هناك ستة تخصصات في الجامعة، منها البترول تكنولوجيا الأطراف الصناعية والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة والحاسبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك التخصصات لا تقوم هباءً بل احتياج كامل لسوق العمل المحلي والإقليمي، معقبا: “لدينا أعداد كبيرة من الطلاب المتخرجين كل عام من الجامعات تقدر بحوالي 900 ألف ونسبة قليلة من يعمل في مجاله”.

وتابع الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: “رؤية الرئيس السيسي في إنشاء هذه الجامعات أنه يتماشى مع احتياجات سوق العمل.. وهناك إقبال كبير على تخصصات البترول وتكنولوجيا المعلومات”.

الدكتور طارق عبد الملاك جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية جامعة القاهرة الجديدة الحاسبات والمعلومات سوق العمل

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