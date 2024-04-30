رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: تخصصاتنا تتماشى مع احتياجات سوق العمل

قال الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن هناك ستة تخصصات في الجامعة، منها البترول تكنولوجيا الأطراف الصناعية والسيارات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة والحاسبات والمعلومات.

وأضاف الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن تلك التخصصات لا تقوم هباءً بل احتياج كامل لسوق العمل المحلي والإقليمي، معقبا: “لدينا أعداد كبيرة من الطلاب المتخرجين كل عام من الجامعات تقدر بحوالي 900 ألف ونسبة قليلة من يعمل في مجاله”.

وتابع الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: “رؤية الرئيس السيسي في إنشاء هذه الجامعات أنه يتماشى مع احتياجات سوق العمل.. وهناك إقبال كبير على تخصصات البترول وتكنولوجيا المعلومات”.