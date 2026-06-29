46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية و50 مليارًا احتياطيًا.. جمعية الاستثمار : 30 يونيو أعادت رسم خريطة الاقتصاد المصري



أكد نديم سمنة عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وأموال المخاطرة، أن مصر نجحت خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو في تحقيق تحول اقتصادي وتنموي شامل، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال العقد الماضي يمثل نقلة نوعية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعكس رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد أكثر قوة وقدرة على المنافسة.



وقال سمنة إن الاقتصاد المصري انتقل من نموذج يعتمد على الاستهلاك والواردات إلى اقتصاد يرتكز على الإنتاج والتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى أكثر من 50 مليار دولار، فيما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 46.6 مليار دولار، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.



طفرة صناعية كبيرة



وأوضح أن القطاع الصناعي شهد طفرة غير مسبوقة، حيث استقطبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات جديدة بقيمة 6.3 مليار دولار من خلال 155 مشروعًا خلال أقل من 14 شهرًا، كما تجاوز إنتاج السيارات المحلي الواردات لأول مرة منذ عقود خلال النصف الأول من عام 2025.



وأضاف أن واردات الهواتف المحمولة انخفضت بنسبة 97%، من 1.8 مليار دولار إلى 54 مليون دولار فقط، بينما تضاعفت صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى 4.8 مليار دولار، وارتفعت صادرات المنسوجات إلى 1.1 مليار دولار، وقفزت صادرات الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 157%، إلى جانب التوسع في استغلال الرمال السوداء وإنشاء مصانع لاستخراج المعادن الاستراتيجية وتصنيع الكوارتز عالي النقاء.



تطور قطاع الدواء



وأشار سمنة إلى أن قطاع الدواء شهد توسعًا ملحوظًا بزيادة عدد المصانع من 130 مصنعًا عام 2015 إلى 170 مصنعًا حاليًا، مع تحقيق الاكتفاء بنسبة 97% من الأدوية الأساسية.



وفي قطاع الطاقة، أوضح أن مصر رفعت قدراتها الكهربائية بنسبة 33%، وأضافت 3 جيجاوات من طاقة الرياح و2.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مع تنفيذ مشروعات تستهدف تصدير ما يصل إلى 10 جيجاوات من الكهرباء إلى دول الجوار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.



نهضة البنية التحتية



وأكد أن مشروعات البنية التحتية كانت أحد أهم محركات التنمية، حيث ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 5.3 مليار دولار قبل عشر سنوات، كما تقدمت مصر 100 مركز في مؤشر جودة الطرق لتصل إلى المركز الثامن عشر عالميًا، بعد تنفيذ 6300 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتطوير 8400 كيلومتر، وإنشاء 945 كوبريًا ونفقًا، إلى جانب إنشاء 9 موانئ جديدة وتطوير 14 ميناءً، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 40 مليون حاوية سنويًا.



تعزيز الأمن الغذائي



وأضاف أن الدولة حققت خطوات واسعة في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، والاستفادة من أكبر محطة لمعالجة المياه في العالم، وهي محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، فضلًا عن مشروع توشكى، الذي أضاف أكثر من 2100 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، فيما ارتفع إنتاج الثروة السمكية إلى مليوني طن سنويًا.



استثمار في الإنسان



وأشار إلى أن التنمية البشرية كانت في صدارة أولويات الدولة، حيث تم إنشاء أكثر من 129 ألف فصل دراسي جديد، وارتفع عدد الجامعات إلى 108 جامعات، واستفاد نحو 18 مليون مواطن من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، بينما وصل برنامج "تكافل وكرامة" إلى نحو 17 مليون مواطن.



وأوضح أن مصر حققت نجاحًا عالميًا في القطاع الصحي، بعدما انخفضت معدلات الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي "سي" من نحو 10% إلى 0.38%، عقب فحص أكثر من 60 مليون مواطن وعلاج 4.1 مليون مريض.



مستقبل أكثر تنافسية



وأكد سمنة أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو لم يكن مجرد إنجازات في البنية التحتية أو الاقتصاد، بل تأسيس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، مثل القطار الكهربائي السريع، ومحطة الضبعة النووية، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ورأس الحكمة، تمثل امتدادًا لمسيرة البناء، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.