الدولار يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في عام بدعم التوترات الجيوسياسية

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات الإثنين، لكنه ظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب شهرية له في نحو عام، مدعومًا بالتوترات المستمرة في منطقة الخليج، وترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتبادل الولايات المتحدة وإيران تصريحات حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يتفق الطرفان على وقف الهجمات المتبادلة وعقد اجتماع في قطر غدًا الثلاثاء، وهو ما أبقى المستثمرين في حالة حذر بشأن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين عقب الهجمات التي أدت مجددًا إلى تباطؤ حركة شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1387 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار في 13 شهرًا الأسبوع الماضي، ويتجه لتسجيل خسارة شهرية تبلغ 2.3%.

في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3198 دولار، لتصل خسائره الشهرية إلى نحو 2%.

أما الدولار الأسترالي، الحساس لتحركات المخاطر، فقد انخفض بنسبة 0.1% إلى 0.6885 دولار، متجهًا لتسجيل تراجع شهري قدره 4.1%، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5635 دولار، مع خسائر شهرية بلغت 5.9%.

واستقر الين الياباني عند 161.75 ين مقابل الدولار، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته في 40 عامًا.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو، بشكل طفيف إلى 101.36 نقطة.

ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب شهرية تبلغ 2.5% خلال يونيو، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ يوليو من العام الماضي.

وساهم استمرار الصراع مع إيران في تعزيز الضغوط التضخمية، بينما أدت التصريحات المتشددة بشكل غير متوقع من كيفن وورش، منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الشهر، إلى تغيير توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

كما دفع التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا عالميًا المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية ومعدل البطالة، والتي قد توفر مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل وآفاق السياسة النقدية لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك كومنولث الأسترالي، في مذكرة بحثية: «نتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بما يعرف باستثنائية الاقتصاد الأمريكي».

وأضاف أن قوة سوق العمل واستمرار تحسنه يمثلان عاملًا داعمًا لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي تعزيز قوة الدولار.

كما يترقب المستثمرون المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي الذي ينطلق هذا الأسبوع، في ظل استمرار متابعة توجهات البنوك المركزية العالمية وسط تراجع أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم.

ومن المقرر أن تفتتح رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أعمال المنتدى اليوم الإثنين، يعقبها يوم الأربعاء اجتماع رئيسي لمناقشة السياسة النقدية، يشارك فيه رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، وسط ترقب الأسواق للحصول على إشارات أوضح بشأن توجهات القيادة الجديدة للبنك المركزي الأمريكي.