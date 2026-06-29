قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أستراليا في كأس العالم.. صور
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس السيسي: ذكرى 30 يونيو لحظة فارقة في حماية الدولة
خرق فاضح للقانون الدولي.. قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس
عاجل | جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 3 مقرات تابعة لحزب الله
قائد منتخب الرأس الأخضر يواجه اتهامات بالاعتداء على مترجمة برازيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن: محمد صلاح سيكون جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة أمام أستراليا

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح بدأ برنامج العلاج والتأهيل في نفس يوم مباراة إيران، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع لمتابعة طبية مكثفة من الجهاز الطبي للمنتخب.

محمد صلاح 

وأضاف إبراهيم حسن أن فرص لحاق قائد الفراعنة بمواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 تبدو كبيرة، مؤكدًا أن حالته تسير بشكل إيجابي، مع استمرار تقييم جاهزيته حتى موعد المباراة.

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن آخر تطورات الحالة الطبية لقائد الفراعنة محمد صلاح، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدعو للتفاؤل بشأن لحاقه بالمباراة المقبلة أمام منتخب أستراليا.

وأوضح إبراهيم حسن، أن الجهاز الفني والطبي تعامل مع إصابة محمد صلاح فور شعوره بآلام في العضلة أثناء مباراة إيران، حيث تم اتخاذ قرار استبداله مباشرة لتجنب تفاقم الإصابة. وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامجًا علاجيًا مكثفًا منذ اللحظات الأولى للإصابة، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي يعمل على تجهيزه بأفضل صورة ممكنة قبل مواجهة دور الـ16.

وأكد مدير المنتخب ، أن استجابة صلاح للعلاج تسير بصورة إيجابية، لافتًا إلى أن اللاعب يحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي.

تفاؤل كبير بمشاركة قائد الفراعنة أمام أستراليا

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة محمد صلاح في المباراة المقبلة، أكد إبراهيم حسن أن فرص لحاق قائد المنتخب بمواجهة أستراليا كبيرة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون، بنسبة كبيرة، ضمن قائمة المباراة إذا استمرت الأمور وفق الخطة العلاجية الحالية.

وأضاف أن الجهاز الفني يتابع حالة جميع اللاعبين المصابين بشكل مستمر، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية قبل المواجهة المرتقبة.

تطورات حمدي فتحي وعبد المجيد.. وغياب فتوح

وعن بقية المصابين، أوضح إبراهيم حسن أن حمدي فتحي يخضع أيضًا لبرنامج علاجي مكثف، مع وجود احتمالية كبيرة لتجهيزه والمشاركة في اللقاء المقبل.

أما حسام عبد المجيد، فأكد أن اللاعب خضع لبروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بالإصابات، وأنه سيشارك في التدريبات الجماعية مع المنتخب بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وفي المقابل، كشف مدير منتخب مصر أن أحمد فتوح لن يتمكن على الأرجح من اللحاق بمواجهة أستراليا، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، ما يجعل فرص مشاركته في المباراة المقبلة ضعيفة للغاية، ليواصل برنامجه العلاجي تمهيدًا للعودة في أقرب وقت ممكن

محمد صلاح ليفربول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

قناة السويس

4 مليارات و700 مليون دولار.. أخبار سارة للمصريين بشأن قناة السويس

وليد هندي

خبير: الإفراط في نشر الصور على السوشيال ميديا يكشف عن هشاشة نفسية

صورة أرشيفية

السلطات الأفغانية: 38 قتيلا و163 مصابا جراء غارات جوية باكستانية شرق البلاد

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد