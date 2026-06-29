نجم أستراليا السابق يمتدح صلاح ومرموش.. ويؤكد: مواجهة مصر صعبة

أشاد كرايج فوستر، نجم منتخب أستراليا السابق، بمنتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يملكون مجموعة من أبرز اللاعبين في البطولة.

وأوضح فوستر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أستراليا تُعد من الدول الرائدة رياضيًا رغم قلة عدد سكانها، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت تحظى بمكانة كبيرة داخل المجتمع الأسترالي، وأن المنتخب اعتاد المنافسة أمام أقوى المنتخبات.

وأكد نجم أستراليا السابق أن منتخب بلاده يدخل مواجهة مصر بكل احترام، لافتًا إلى أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي وصفه بالأسطورة وصاحب الشعبية الكبيرة لدى الجماهير المصرية.

كما أثنى على المستوى الذي يقدمه عمر مرموش، مؤكدًا أن اللاعب يحظى بمتابعة كبيرة في أستراليا، خاصة بعد تألقه في الدوري الإنجليزي مع مانشسنر سيتي.

واختتم فوستر تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الأسترالي يتطلع لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، معربًا في الوقت نفسه عن تمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر، مشددًا على أن المنافسة ستبقى داخل الملعب، بينما ستظل الروح الرياضية والعلاقات الطيبة بين الشعبين بعد نهاية اللقاء.