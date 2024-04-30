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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

التصريحات الأولى لريم بسيوني عقب فوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب

صدى البلد

أعربت الدكتورة ريم بسيوني عن سعادتها بتكريمها في أبوظبي بعد فوزها بجائزة الشيخ زايد في فئة الآداب؛ مؤكدة  شعورها بالفخر الكبير بهذا التكريم، خاصةً أن قيمة هذه الجائزة معروفة في الوطن العربي والعالم بأسره.

وأوضحت ريم بسيوني  خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، أن هذه الجائزة تضع على الكاتب مسئولية كبيرة لتقديم أعمال أدبية مهمة.

 وأضافت أن لديها مشروعًا في كتابة تاريخ الإسلام على ثلاث مراحل، وأن روايتها "الحلواني" هي الجزء الأخير من هذا المشروع، وتتحدث عن فترة مهمة في تاريخ العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن ريم بسيوني فازت بجائزة الشيخ زايد في فئة "الآداب" عن روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" التي صدرت عام 2022 عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. وقد تلقت هذه الجائزة، التي تُعتبر واحدة من أكبر الجوائز العالمية في مجال الكتاب، بعد ترشيحها من ضمن 4240 ترشيحًا من 74 دولة، بما في ذلك 19 دولة عربية.

تُنظم جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب بواسطة مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة في العاصمة الإماراتية. وتأسست هذه الجائزة بهدف دعم اللغة العربية ووضع استراتيجيات عامة لتطويرها وتعزيزها علميًا وتعليميًا وثقافيًا وإبداعيًا، ودعم البحوث والدراسات وتعزيز استخدام اللغة العربية في المجال العلمي والثقافي والإبداعي.

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