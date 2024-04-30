بأسرار وإضافات المحلات.. اعرفي طريقة عمل التومية على أصولها

تضيف الثومية مذاق مميز على الوجبات خاصة أنها من أشهر الأطباق الجانبية التى يمكن تناولها بجانب عدد كبير من الأطباق مثل المشويات والبطاطس والشاورما.

نعرض طريقة عمل الثومية وأسرار المحلات الشهيرة من خلال خطوات الشيف شربيني



مقادير سلطة ثومية

ثوم

بطاطس بيوريه

مايونيز

كريمة لباني

خل

ملح

فلفل أسود

الثومية-السورية-للشاورما

طريقة عمل الثومية

* ضعي الثوم في الكبة الكهربائية مع الملح والخل وافرميه جيدا حتى تصبح شبه سائلة

* اضيفي البطاطس المسلوقة والمايونيز وقليل من الكريمة اللباني وشغلى الكبة مرة أخرى.

*استمري في فرم الثوم حتى يصبح متجانس تماما وتقدم الثومية بجانب مختلف الاطعمة.