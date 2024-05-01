«العامة للمرافق» مهنئة القيادة السياسية: عمال مصر هم ركائز البناء ودعائم المستقبل

هنأ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، برئاسة المستشار هشام فؤاد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمال مصر المخلصين، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، الذي يجسد معاني الفخر والاعتزاز بقيمة العمل كركيزة أساسية لدفع مسيرة الوطن نحو المستقبل الواعد.

وقالت النقابة، في بيان لها: “تشهد الدولة المصرية بفضل عمالها المخلصين وقيادتها الحكيمة، نهضة شاملة بقطاعات الدولة وعلى جميع المحاور، وإنجازات عملاقة أخرجت الاقتصاد الوطني من الأزمات المتعاقبة وعززت قدرته، وعظمت شأنه دوليا وإقليميا”.

وأضاف البيان: “ما تم من إنجازات يجعلنا نفخر ونعتز بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء في توطيد مقومات التقدم وركائز البناء ودعائم المستقبل في جميع المجالات ويرسخون بسواعدهم ثوابت الانطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى العظيم وتحقيق مستهدفات مسيرته الشريفة المخلصة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.