الصحة : 107 مستشفيات في مختلف الجمهورية تتعامل مع الحالات الفلسطينية.. فيديو

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال "حسام عبدالغفار" خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الصحة وفرت 150 سيارة إسعاف بمدينة رفح، منهم 50 سيارة إسعاف تقف بشكل دائم أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة.

وأضاف أن هناك 107 مستشفى في مختلف الجمهورية يتعامل مع الحالات الفلسطينية، موضحا أنه يتم استقبال مرضى الأورام والفشل الكلوي بجانب إصابات الحرب من غزة.

ونوه أن ما تقدمه الدولة في محافظة شمال سيناء للأشقاء الفلسطينيين من توفير للعلاج وإجراء الجراحات الصعبة في مستشفيات المحافظة، جاء نتيجة نجاح الدولة خلال 10 سنوات الماضية في تطوير القطاع الصحي، وفقا توجيهات رئاسية بتعمير شمال سيناء بعد القضاء على الإرهاب.

