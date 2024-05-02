الصحة عن أزمة أسترازينيكا: الدولة المصرية لم تتخل عن مواطنيها وحريصة على حياتهم.. أوستن يطالب إسرائيل بخطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين قبل اجتياح رفح الفلسطينية| حدث ليلا

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اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

يعد الحديد من السلع المهمة والمحورية في الأسواق كونها تشكل أساس البناء والتعمير، ويتابع أسعاره المواطنون بشكل دوري حاله كحال أسعار العملات والذهب.



وضع لحمها للكلاب|تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بقتـ ل وتقطيع ابنته بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس المتهم بقتل نجلته وتقطيعها إلى أشلاء ببولاق الدكرور، وألقاها في مقلب قمامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي الكواليس الكاملة لازمة افشة مع كولر و موقف صارم للخطيب عبر حسابة بموقع فيسبوك



بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن

أفادت وسائل إعلام كويتية، عن إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند، قبل قليل، بعد صدور حكم بحبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



أزمة أسترازينيكا.. الصحة: الدولة المصرية لم تتخل عن مواطنيها وحريصة على حياتهم

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن لم يتم رصد أي إصابة في من تلقوا عقار أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات.

بيان عاجل من حركة حماس بعد اغتيال أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية

نعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية، وذلك بعد اغتياله في مخيم "نور شمس" بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، على يد مسلحين مجهولين.



أوستن يطالب إسرائيل بخطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين قبل اجتياح لرفح

قالت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، إن الوزير لويد أوستن طالب نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي، بضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية محتملة في رفح، جنوب قطاع غزة، خطة "ذات مصداقية" لإجلاء المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.



أمريكا تستهدف كيانات روسية وصينية بمئات العقوبات بسبب حرب أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، الأربعاء، طالت مئات الشركات والشخصيات في روسيا والصين ودول أخرى، على خلفية ما اعتبرته "مساعدة موسكو" في حربها على أوكرانيا.