عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي الكواليس الكاملة لازمة افشة مع كولر و موقف صارم للخطيب عبر حسابة بموقع فيسبوك

و قال مهيب :رغم المرض الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .

و تابع مهيب : افشة من محبين النادي الاهلي ودي حقيقة و لكن هناك ازمة بين كولر و افشة و اشتعلت في الساعات الأخيرة ووصلت للمنحني الخطر بعد  استبعادة من ماتش الإسماعيلي .

و كان قد كشف الإعلامى محمد الليثى قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تجميد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق بسبب حديث الأخير بشكل غير لائق مع المدير الفني عقب مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا "بدأت أزمة أفشة مع كولر خلال اعتراض اللاعب على عدم مشاركته أمام مازيمبي مساء الجمعة الماضية بإستاد القاهرة والتي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ، ووصلت الأمور ذروتها في المران الذي خاضه الفريق في اليوم التالي للمباراة على ملعب التتش حيث اعترض أفشة على كولر بشكل غير لائق".

 

وأشار محمد الليثى " أن أفشة طلب الحديث في المحاضرة التي عقدها كولر مع لاعبي الأهلي قبل المران ، وقال أفشة لـ كولر: أنت تقول أشياء وتفعل عكسها ..قولت أن اللاعب الذي يجتهد في التدريبات ويقدم مستوى جيد في المباريات سيحصل على فرصة المشاركة كاملة ..وهذا لم يحدث معي ..فأنا أجتهدت في التدريبات والمباريات ولم أحصل على فرصتي بشكل مُنتظم مع الفريق.

 

وواصل أفشة حديثه لـ كولر : قولت أيضاً أن اللاعب المُصاب لن يشارك في المباريات إلا بعد عودته من الإصابة بفترة طويلة وسيمر على أي لاعب مُصاب أربعة أو خمسة مباريات للفريق دون مشاركته حتى يكتمل شفاؤه تماماً وهذا لم يحدث أيضاً مع لاعبين أخرين بالفريق ..فهناك لاعبون أنتظموا في التدريبات الجماعية لمدة يوم أو يومين وفوجئنا بهم يشاركون في المباراة التالية.

 

وتابع محمد الليثى أن كولر إنزعج بشدة من حديث أفشة وطريقة كلامه خاصة وإنها تضمنت إتهاماً صريحاً للمدرب السويسري بمجاملة بعض اللاعبين وتحديداً إمام عاشور الذي شارك في مباراة مازيمبي بعد أيام قليلة من تماثله للشفاء من جراحة الكتف.

أفشة مجدي أفشة خالد بيبو الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح الخير| مصر توقع أكبر مشروع في العالم بقلب الصعيد.. والاستثمارات 9 مليارات دولار

فريق محظوظ.. ناقد رياضي يعلق على فوز الأهلي اليوم أمام الإسماعيلي

خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

أسود وملفت.. شاهد فستان هنا الزاهد في حنة صديقتها يثير ضجة بالسوشيال ميديا

عائد يومي 1500 جنيه.. تفاصيل أحدث شهادة ادخارية يطرحها البنك الأهلي

شاهد| أمطار غزيرة وسيول تضرب دول الخليج.. تأهب في الإمارات وذروة أخدود الإكرام في سلطنة عمان

ترشيحاتنا

الخطيب يطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة افشة .. فماذا حدث ؟

15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

لو بتشوف كوابيس.. ردد دعاء قبل النوم يحفظك الله

7 أشياء يجب معرفتها قبل اقتناء كلب أليف| تفاصيل

مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق

انتفاضة تكسر الصمت.. "قضية العرب" حاضرة في جامعات أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

هلا بالصيف .. هنا الزاهد تظهر عبر إنستجرام بملابس ملفتة | شاهد

سيهزم كل السيارات.. محرك جديد من آستون مارتن بقوة 824 حصانًا

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ