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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال اعتذار الخطيب| إسناد رئاسة بعثة الأهلي في نهائي أفريقيا لـ طارق قنديل

الخطيب
الخطيب

كشف الإعلامى محمد الليثى استقرار محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على رئاسة بعثة الفريق في تونس لخوض مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 مايو المقبل.

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وأوضح محمد الليثى خلال تقديمه برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم عبر موجات 93.7 قائلا "ينوي الخطيب رئاسة بعثة الفريق  من أجل فرض حالة من الجدية والتركيز في البعثة لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب بتونس من أجل تسهيل مهمة المارد الأحمر في مباراة العودة يوم 25 مايو المقبل بالقاهرة وحال اعتذار الخطيب عن رئاسة بعثة الفريق لأي سبب من الأسباب سيتم إسناد المهمة لـ طارق قنديل عضو المجلس".

محمود الخطيب

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