مهيب عبد الهادي يوجه رسالة نارية: احذروا انفجار كهربا

وجة الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة هامة بشأن أزمة محمود كهربا ومارسيل كولر بسبب عدم مشاركته أمام الإسماعيلي .

و قال مهيب عبر حسابه بموقع فيسبوك : احذروا انفجار كهربا.

وفاز مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏