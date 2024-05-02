إعلامي يتغزل في نجم الأهلي : في مهاجمين ميعرفوش يعملوا الفينش دا

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بنجم الأهلي إمام عاشور بعد تألقه أمام الاسماعيلي عبر حسابه بموقع فيسبوك

وقال إبراهيم عبد الجواد : إمام عاشور في مصر حاجة تانية ، في مهاجمين ميعرفوش يعملوا الفينش دا.

وفاز مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقدم شوبير أداءً مميزًا للغاية، وأسهم في الفوز الذي حققه الفريق بهدفين مقابل هدف.

وعاد الأهلي للمشاركة في المنافسات المحلية؛ بعد أن تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ‏بالفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة في ‏القاهرة، فيما كانت مباراة الذهاب بالكونغو قد ‏انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي البطولة.‏