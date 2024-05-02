بيان عاجل من حركة حماس بعد اغتيال أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية

نعت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أحد قادة "كتيبة طولكرم" بالضفة الغربية، وذلك بعد اغتياله في مخيم "نور شمس" بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، على يد مسلحين مجهولين.

وقالت الحركة في بيان لها: " ننعي شهيد طولكرم المجاهد أحمد أبو الفول، ونؤكد أن ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عارٌ سياسي وسقوطٌ وطني لا يخدم إلا الاحتلال".

وأضافت أن "أجهزة أمن السلطة مستمرة في ملاحقة المقاومين واعتقالهم، بل واستهدافهم بالسلاح بشكل مباشر في ظل ما يحياه شعبنا من معركة مصيرية ضد الاحتلال الصهيوني".

وطالبت حماس "ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الممارسات المرفوضة، ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح وواجبها في حماية شعبنا ونسيجه الاجتماعي".