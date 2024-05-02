وضع لحمها للكلاب|تفاصيل مرعبة في واقعة المتهم بقتـ ل وتقطيع ابنته بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس المتهم بقتل نجلته وتقطيعها إلى أشلاء ببولاق الدكرور، وألقاها في مقلب قمامة 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وجاءت اعترافات المتهم امام جهات التحقيق كالتالي: أن نجلت كانت تأتي أحيانا في ساعة متأخرة بعد الـ10 مساء، وحذرها أكثر من مرة ولكن دون جدوى فأحضر سكين المطبخ وذبحها وفصل رقبتها عن جسدها، وقطع باقي جسمها لـ 6 أشلاء.

كما وأوضح المتهم ، أنه وضع أشلاء الجثة في أكياس بلاستيك، واستقل توك توك، وتخلص منها في مقلب القمامة، بحجة أنها لحوم معفنة لتأكلها الكلاب الضالة، وألقي بالأكياس بأكثر من مكان لإخفاء معالم جريمته.